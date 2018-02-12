Mehmetçik'ten teröristlere: Öcalan'ın ağzına bomba attık

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütlerinden çok stratejik bir nokta daha alındı.

Güncellenme 12 Şubat 2018 13:17

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı, 24. gününde başarı ile devam ediyor. Bugün de teröristlerin en mühim merkezlerinden biri olan Bülbül kasabası tamamen arındırıldı.

"Öcalan'ın ağzına bomba attık"

Bölgeyi teröristlerden temizlemek için giren Mehmetçik, kasabadan örgüt mensuplarına meydan okudu ve geçen hafta Türk jetlerinin yok ettiği Öcalan posterini göstererek "Öcalan'ın ağzına bomba attık" dedi.

15 hedef daha yok edildi

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada ise, Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde yapılan hava saldırısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef yok edildi.

Bin 369 terörist öldürüldü

Hava harekatına katılan uçaklar emniyetli bir şekilde üslerine dönerken bölgeden gelen bilgilere göre dün, 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece hava harekatı başladığından bu yana etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısı bin 369 oldu.