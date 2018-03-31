Mehmetçik'ten korkan teröristler yemeği yarıda bıraktı!
Genelkurmay Başkanlığı resmi Twitter hesabından paylaştığı videoda yemek hazırlığında olan teröristlerin korkup kaçtığı görüntüleri yer aldı.
Genelkurmay Başkanlığı'nın paylaştığı videoda Kuzey Irak'taki Hakurk'ta sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görüntüleri yer aldı.
Terör yuvaları temizlenmeye devam ediliyor
Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, komandoların Hakurk bölgesinde terör yuvalarını temizlemeye devam ettiği belirtildi.
67 sığınak imha edildi
Şu ana kadar 68 terör örgütü mensubunun etkisiz hal getirildiği operasyonlarda 8 adet sığınağın imha edildiği açıklandı. 10 Mart'tan bugüne kadar bölgede imha edilen sığınak ve barınak sayısı 67'ye ulaştı.
Silah ve mühimmat ele geçirildi
Sığınaklarda yer alan muhtelif ağır ve hafif silahlarla bunlara ait olan mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Twitter’dan video paylaşıldı
Genelkurmay Başkanlığı resmi Twitter hesabından paylaştığı videoda sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.
Sığınaklarda muhtelif ağır ve hafif silahlar ile bunlara ait mühimmat, EYP ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Son tespit edilen sığınakta teröristlerin yemek hazırlıkları yaparken bırakıp kaçtıkları anlaşılmıştır. pic.twitter.com/QFPGU1rIQo— TSK (@TSKGnkur) 31 Mart 2018