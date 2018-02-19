Mehmetçik'ten dikkat çeken not!

Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Afrin'de başarı ile devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nı yerinde denetledi.

Güncellenme 19 Şubat 2018 10:11

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pazar günü Kilis ve Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı için incelemelerde bulunmaya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bölgede denetim yaptı.

Operasyon birliklerinin bulunduğu bölgede birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, Afrin'de başarı ile devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Operasyon hakkında bilgi alan ve denetimde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın arkasında bulunan bilgi notu dikkat çekti. Kapıya yazılan notta, "Bu takım bu maçı alır" yazıyordu. Zeytin Dalı Operasyonuna katılan Mehmetçik, moral, motivasyon için atılan bombaların üzerine şehitlerimizin ve tanınan kişilerin isimleri yazıyor ve operasyonun başlamasından bu yana sosyal medyada geniş yer buluyor.