Mehmetçik,ÖSO mensuplarının hayatını kurtardı!

Terör örgütü PYD/YPG'nin ÖSO mensuplarının olduğu bölgeye yapacağı saldırı TSK tarafından önlendi.

Güncellenme 07 Şubat 2018 11:08

Terör örgütünün ÖSO güçlerinin bulunduğu mevziye yönelik bombalı araçlarla yapmaya çalıştığı saldırıyı Türk askeri tank atışları ile engelledi. Mühimmat yüklü aracın imha edilmesi ise saniye saniye kaydedildi.

TSK tarafından sınır güvenliğini sağmak ve bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek için Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ karşı 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de Zeytin Dalı Operasyonu başlatılmıştı.

ÖSO'nun ve TSK'nın bulunduğu bölgelere sürekli saldırı girişiminde bulunan terör örgütleri PYD/YPG, bu seferki planı elinde patladı. Afrin'de ele geçirilen ve stratejik bir öneme sahip olan bir tepeye yapılacak saldırı TSK'nın hassasiyeti sayesinde önlendi.

PYD/PKK terör örgütüne ait olan bomba yüklü bir aracın ÖSO mensuplarının bulunduğu bölgeye saldırı hazırlığında olduğu TSK tarafından tespit edilince facianın eşiğinden dönüldü. Termak kamera ile takibe alınan aracın yerleşim yerlerinden çıkması beklenerek, tank atışı ile yok edildi. Aracın imha edilmesi sırasında yapılan atışlar ve imha görüntüleri kamarelar tarafından kaydedildi.

Saldırı biçiminin DEAŞ'ın kullandığı yöntemlerden biri olduğu ve PYD/YPG'nin DEAŞ ile olan işbilirliğinin bir kez daha deşifre olduğu ortaya çıktı.