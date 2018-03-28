Mehmetçik, Tunceli'de teröristleri böyle avlamış!

Tunceli- Erzincan yolunu kapatarak son zamanların en büyük operasyonuna imza atan TSK, 7 teröristi etkisiz hale getirmişti. Bugün o çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Güncellenme 28 Mart 2018 17:23

Dün Tunceli- Erzincan yolunu trafiğe kapatan Mehmetçik son zamanların en büyük operasyonuna imza atmıştı. O anların görüntüleri de ortaya çıktı.

7 PKK’lı öldürüldü

Pülümür ilçesi kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 PKK'lının öldürüldüğünü belirten Tunceli Valiliği, trafiğe kapatılan Tunceli-Pülümür karayolunun da açıldığı açıkladı.

Valilik açıklama yaptı

Valilik yazılı açıklamasında, "İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz kırsalında icra edilen operasyonda 7 bölücü terör örgütü mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafiğe kapatılan Tunceli-Pülümür karayolu tekrar trafiğe açılmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

Turuncu listede yer alıyormuş

Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hala getirilen 7 terörist arasında uzun zamandır İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar turuncu listede yer alan 1988 Tunceli doğumlu 'Malir' kod adlı Cihan Kıt'ın da olduğu belirtildi. Başına 600 bin TL konulan terörist örgütün sözde Nazımiye gücü sorumlusuydu. Ayrıca Cihan Kıt'ın diğer 6 PKK'lı ile birlikte saldırı hazırlığı içerisinde oldukları ortaya çıktı.

Gri listedeki teröristlerde öldürüldü

Dün sabah saatlerinde Tunceli'nin Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgesinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristlerin arasında Turuncu listede bulunan 'Mahir' kod adlı Cihan Kıt'ın ve Gri kategoride yer alan 'Baran' kod adlı Haydar Gül'ün de olduğu ortaya çıktı.

Kandil’den gelen mesaj deşifre edildi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin Kandil'den gelen telsiz talimatının deşifre edilmesiyle tespit edildiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Tunceli bölgesinde, son 1 yılda büyük darbe vurulan ve eylem yapamaz hale getirilen PKK'lı teröristlere, 'kış üslenmesi'nden çıkıp, eylem yapmaları konusunda Kandil'den şifreli telsiz mesajları gönderildi. Yapılan telsiz görüşmelerinin çözülmesi üzerine PKK'lı teröristler, takibe alındı.

2’si üst düzey yöneticiydi

Bölgede bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 2 JÖH timi operasyon başlattı. Sığınaktan çıkmalarıyla yapılan 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren, 2'si sözde 'üst düzey yönetici' toplam 7 PKK'lı, etkisiz hale getirildi.