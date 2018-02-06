Mehmetçik, teröristlerin inine girdi

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele veren Mehmetçik, terör örgütüne ait eğitim kampını ele geçirdi.

Güncellenme 06 Şubat 2018 11:40

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren TSK, terör örgütü PYD/YPG'nin elinde olan ve eğitim kampı olarak kullandığı bölgeyi de ele geçirdi. 35 kişilik gruplarla terör örgütü militanlarının eğitildiği kampta duş, yatakhane, yemekhane, spor alanları yer alıyor.

Afrin'deki sivil halkı korumak ve bölgeye barış ve refah getirmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan Mehmetçik, terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı mücadele vermeye devam ediyor.

Bölgede devam eden operasyonda kahraman Mehmetçik, Afrin'de bulunan ve terör örgütleri tarafından eğitim kampı olarak kullanılan alanı kontrol altına aldı.

İdddiaya göre, 35 kişilik gruplara eğitim verilen kampta, PYD/YPG'li teröristlerin yanı sıra DEAŞ'lı teröristler de alıkonulan çocuklar eğitilerek TSK'ya karşı mücadeleye hazırlanıyordu.

Çok amaçlı bir komplek gibi duş, yemekhane ve yatakhanesi bile bulunan alanda, teröristlerin spor yaptığı koşu parkuru bile yer alıyordu. Alanda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterler de yer alıyordu. Yapılan operasyonla paçavralar TSK tarafından kaldırıldı.