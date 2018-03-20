Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor!

TSK, Kuzey Irak'taki terör kamplarına bomba yağdırdı.

Güncellenme 20 Mart 2018 21:51

Kuzey Irak'ta terör kamplarına TSK tarafından bomba yağdırıldı. Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör kamplarına operasyon yapıldı

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürdürülüyor.

Teröristleri İHA'lar tespit etti

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristler, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edildi.

12 terörist etkisiz hala getirildi

Söz konusu bölgeye saat 18.30 sıralarında gerçekleştirilen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Toplam 30 terörist etkisiz hala getirildi

Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi.