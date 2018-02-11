Mehmetçik nefes aldırmıyor

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve çok sayıda giyim malzemesi ele geçirildi.

Güncellenme 11 Şubat 2018 23:04

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve giyim malzemesi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Bir kişi gözaltına alındı

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Çukurca İlçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.