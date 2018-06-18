Mehmetçik, Menbiç'e girdi!

Türk askerinin ABD ile uzlaşma kapsamında Menbiç'in dış mahallelerine girdiği açıklandı.

Güncellenme 18 Haziran 2018 15:30

ABD ile uzlaşma çerçevesinde Türk askerinin Suriye'nin Menbiç'in dış mahallelerine girdiği açıklandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk askerinin Menbiç'in dış mahallerine ulaştığı, Menbiç'in dış mahallerine girdiğini gösteren ilk görüntülerin de geldiği ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'daki Washington ziyareti sırasında YPG'lilerin Suriye Menbiç'ten çekilmesini öngören Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta TSK'dan yapılan açıklamada da Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya'da toplanarak Menbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıkları belirtilmişti.