Mehmetçik, karlı dağlarda 7/24 nöbette

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İran ve Irak sınırında zorlu şartlarda görev yapan askerlere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Güncellenme 23 Ocak 2019 10:55

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İran ve Irak sınırında bulunan karakollarda zorlu şartlarda görev yapan asker ve korucuları ziyaret etti.

Üs bölgesine sürpriz ziyaret

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Akbıyık, Yüksekova Yüksekova Üçüncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Şemdinli'nin İran ve Irak sınırındaki 2 bin 640 rakımlı Gedik Tepe Üs Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Askerler ve güvenlik korucuları ile sohbet

Vali burada kar kalınlığının da 4-5 metreyi geçtiği üs bölgesinde görev yapan asker ve güvenlik korucularıyla sohbet etti.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü

Daha sonra beraberindekilerle başka karakolları da ziyaret eden Akbıyık, hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kar altındaki mevzilerde nöbet tutan asker ve güvenlik korucuları ile bir araya geldi.

Vali komutanlardan bilgi aldı

Akbıyık burada, güvenlik güçleri ile sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi ve bölgeyle ilgili komutanlardan bilgi aldı.

Vali Akbıyık’tan açıklama

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbıyık, ziyaret ettikleri Balkayalar Üs Bölgesi'nde 3 metreye yakın kar olduğunu söyledi.

Akbıyık, "Görev başındaki askerlerimizin ve güvenlik korucularımızın moral ve motivasyonu üst seviyede. Vatan ve bayrak için hepsi bu zor şartları en güzel gül bahçesine çevirmiş ve nöbet tutuyorlar. Sınırlarımız emin ellerde. Ben kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.