Mehmetçik, çetin doğa şartlarına aldırmıyor!

Kahraman askerimiz Afrin'de diz boyu çamurda bile terör örgütleri ile mücadeleyi sürdürüyor.

Güncellenme 02 Mart 2018 16:55

Suriye'de TSK ve ÖSO tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 42 gün geride bırakıldı. Afrin'deki operasyonlarda Türkiye'nin sınırı hızla temizlenmeye devam ediliyor. Bu kapsamda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 295 olduğu bildirildi.

2 bin 295 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı verdiği bilgide, terör bölgelerinin karadan ve havadan yapılan operasyonlarla imha edilmesine devam edildiğini, harekatın başından bu yana 73'ü son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 295 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Zorlu şartlarda görev aşkı

Bu kapsamda Afrin'de adeta terörist avına çıkan Mehmetçik, bir yandan da ağır coğrafi şartlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Raco ve Cinderes yağan yağmur nedeni ile adeta bataklık gölüne dönmüş durumda. Diz boyu çamurda görev yapan askerimiz, birliklerine döndüklerinde çamurdan görünmeyen botlar neredeyse kullanılamayacak bir hale bürünüyor.

Dün hainler saldrıdı, 8 Şehit verdik

Dün akşam teröristlerin Afrin'e sızlası ile 8 askerimiz Şehit olurken, 13 askerimiz de yaralanmıştı. Çatışmanın hemen ardından ATAK helikopterleri havadan terör yuvalarını darma duman ederken, fırtına obüsleri ile de bölgede karadan kuş uçurtulmadı.