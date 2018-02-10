Mehmetçik, Afrin'i teröristlere dar etti!

TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde, öldürülen terör örgütü mensubu sayısı 1141 oldu.

Güncellenme 10 Şubat 2018 10:43

TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 22, güne gelindi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, operasyonun başlangıcından itibaren, etksizi hale getirilen terörist sayısı 1141 olduğu belirtildi.

Teröristlerin başında bomba yağdı

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait çok sayıda sığınak, barınak ve mühimmat deposu imha edilirken, örgüte air 36 hedef kullanılamaz hale getirildi.

Bugün 79 terörist etkisiz hale getirildi

Bölge kaynaklarından alınan bilgilre göre, bugün 79 terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildi. Böylece operasyonun ilk gününden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1141'e ulaştı.

Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor

Hava ve kara ateş destek vasıtası ile desteklenen kara harakatının planlandığı şekilde başarını bir şekilde devam ettiği açıklandı.

Havadan ve karadan operasyonlar devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı'na havadan destek verilmesi ile operasyon hız kazandı. Afrin'deki terör hedefleri gece yarısı itibarıyla havadan ve karadan yapılan operasyonlarla yoğun bir şekilde ateş altında bırakıldı.

Bin 62 terör mensubu etkisiz hale getirildi

TSK ve OSÖ birlikte yaptığı operasyonlarla Afrin'de terör örgütü elinde bulunan Nisriyye, Dükkan, Eşkan ve Cukali Favkani ve Orta Çakallı köylerini ele geçirdi. Böylece düzenlenen harekat kapsamında 46 köy teröristlerden temizlenmiş oldu. TSK ise önceki gün akşam hava harekâtıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedefin vurulduğunu duyurdu. Yapılan operasyonda bir askerimizin Şehit olduğunu 34 teröristin ise öldürüldüğü açıklandı. Toplam öldürülen terörist sayısı ise 1141 oldu.