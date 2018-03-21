Mehmetçik, Afrin halkının tek umudu!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan Mehmetçik, bölge halkının tek umudu oldu.

Güncellenme 21 Mart 2018 13:20

TSK tarafından Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan komandolar Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin halkının umudu oldu. Terör örgütlerine kan kusturan komandalar bölgede savaş mağduru olan vatandaşın tek sığınağı durumunda.

Afrin işgalden kurtarıldı

TSK'nın ÖSO desteği ile sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha edildi. Yine harekat kapsamında Mehmetçik, Afrin ilçe merkezi ile belde ve köyleri örgütün işgalinden kurtardı. Terörden temizlenen alanlarda arama çalışmaları büyük bir kararlılıkla sürüyor.

Komandolar bölgeyi teröristlerden temizliyor

Terör örgütlerinden temizlenen yerleşim yerlerinin olası tuzakları temizlemek için büyük gayret sarf eden komandolar, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı da teyakkuzda bekliyor.

Sivillerin zarar görmemesi için büyük çaba sarf ediliyor

Afrin'de adeta destan yazan Mehmetçik, YPG/PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonlarda, sivillerin zarar görmemesi için büyük çaba sarf ediyor.

Yerli halka yardımcı oluyorlar

Tek amacı teröristleri bölgeden temizlemek olan komandolar, terörden temizlenen köylere geri dönen yerli halka yardımcı oluyor.

Hayır duası alıyorlar

Zeytin Dalı Harekatı boyunca gösterdiği hassasiyetle dünyaya insanlık dersi veren TSK, savaş mağdurlarının hem hayır duasını alıyor hem de halkın gönlünde taht kuruyor.

Sivillerle yakından ilgileniyorlar

Yerleşim alanlarında olduğu gibi, sivillerin yoğunlukla bulunduğu arazi ve yol kenarlarında da tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın arama faaliyeti gerçekleştiren Türk askeri, kara yolunda kontrol için durdurdukları araçlardaki sivillerle de yakından ilgileniyor.

Halktan Mehmetçiğe övgü dolu sözler

Uygulama alanlarında karşılarında Türk askerlerini gören Afrin halkı, askerimize iltifatlar yağdırıyor. Çocukları çeşitli hediyelerle sevindiren komandolar, ebeveynlerin de varsa sorunlarına çare üretilmesi için çabalıyor.

"Sizi Allah gönderdi”

Teröristlerin zorlaması sonucu uzun süre ailesi ile birlikte Afrin'de kalan ve buradan çıkamayan kentin ele geçirilmesinin ardından Cinderes beldesine gitmek için yola koyulan 70 yaşındaki Kürt kökenli Suriyeli Nur Temeş, yolda komandolarla karşılaşınca "Sizi Allah gönderdi, Rabbim sizden razı olsun, bizi kurtardınız" ifadelerini kullandı.

Hayvanlarla da özel ilgileniliyor

Türk askerinin elini öptüğü yaşlı kadının içinde olduğu araç bir süre sohbetten sonra yoluna devam etti. TSK sadece bölgede bulunan insanlara değil sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor. Başıboş, susuz ve aç gezen hayvanlarla ilgilenen Türk askerleri yanında bulundurdukları yiyeceklerle hayvanları besliyor.

Arama tarama çalışmaları devam ediyor

Mehmetçik bölgede arama tarama çalışmalarına devam edilen besledikleri bir kedinin de yanlarından ayrılmadığı gözlemlendi.