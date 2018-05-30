Mehmet Şimşek'ten müjdeli haber!

Başbakan Yardımcısı Şimşek, yabancı yatırımcıların ilgisinin büyük olduğunu belirtti.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 13:14

Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Londra'da finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelen Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Twitter hesabından Londra temasları hakkında bilgi verdi.

Görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve yatırımcıların ilgisinin büyük olduğunu belirten Şimşek, "Mesajlarımız, 'Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açıkla mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız' şeklinde oldu" ifadelerini kullandı.