Mehmet Şimşek'ten kritik OHAL mesajı

Başbakan Yardımcısı Şimşek, OHAL'i kaldırmanın dışarıda Türkiye'nin algısını, ülkeye bakış açısını olumlu yönde değiştireceğini söyledi.

Güncellenme 14 Haziran 2018 10:51

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye fon akışının ve doğrudan yatırımları en fazla zarar veren hususun OHAL uygulaması olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir şekilde ilk işin OHAL'i kaldırmak olacağını ifade eden Şimşek, bunun da dışarıda Türkiye'nin algısını, ülkeye bakış açısını olumlu yönde değiştireceğini ifade etti.

“Terörün belini kırdık”

Şimşek, "Çok net bir şekilde, tabiri caizse 'terörün belini kırdık', oyunu Irak'ın içlerine kadar taşıdık, Suriye'de terör koridorunu kırdık. Dolayısıyla terör noktasındaki OHAL'in en önemli gerekçesi buydu ve haklı bir gerekçeydi. Gerçekten Türkiye çok mesafe kazandı. Bu birinci husus, FETÖ tehdidiyle de önemli ölçüde mücadelede sonuç alındı, başarıya ulaşıldı. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ilk işimizin OHAL'i kaldırmak olacağını ifade etti. Bu da dışarıda Türkiye'nin algısını, ülkemize bakış açısını olumlu yönde değiştirecek" dedi.

“Gelecek senenin ilk yarısında sonlanmış olacak”

Parasal sıkılaştırmanın her zaman ABD ekonomisinde ciddi bir kaldıraç olduğunu belirten Şimşek, borç düzeyi yüksek olduğu için en ufak faiz ayarlamasının bile reel ekonomiyi etkilediğini, bu para politikasındaki sıkılaşmayla birlikte yapılan vergi reformunun etkisi, en geç gelecek senenin ilk yarısında sonlanmış olacağını söyledi.

Şimşek, küresel ekonomide kalıcı, uzun vadeli, yukarı yönlü bir sıkılaştırma trendi öngörmenin çok sağlıklı olmadığını ancak piyasaların çok kısa vadeli bakabildiğini belirtti.