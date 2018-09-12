Mehmet Şimşek'e bomba teklif!

Eski ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e Türkiye'nin önde gelen iki dev şirketi teklif götürdü.

Güncellenme 12 Eylül 2018 10:16

Doğuş Grubu ve Fiba Holding’in İngiltere’de kurduğu yatırım bankası Dome, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e CEO’luk teklif edecek.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Türkiye'nin önde gelen iki ailesi olan Şahenk ve Özyeğin, Mehmet Şimşek'e özel bir teklifte bulundu.

Bahsi geçen haberde, bilindiği üzere İngiltere'deki en büyük Türk sermayeli yatırım bankalarından birini geçen yıl Dome Group’un açtığı, Dome Group'un açılışına o dönemki unvanlarıyla Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı, kurdeleyi Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ile birlikte kestikleri belirtildi.

24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili adayı olmayan ve sonrasında da ekonomi yönetiminde herhangi bir göreve getirilmeyen Mehmet Şimşek’in şimdi bankaya ne yanıt vereceği merak ediliyor.