Mehmet Şimşek: Sıkıntılı dönemin sonlarındayız

Başbakan Yardımcısı, Türkiye'de döviz kurlarının spekülasyonlardan etkilendiğini söyleyip ekledi: "Sıkıntılı dönemin sonlarındayız."

Güncellenme 15 Kasım 2017 12:44

Sermaye Piyasaları Kongresi'nde ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e döviz kurları soruldu.

Doların 3,88; euronun da 4,59'a kadar yükseldiği hatırlatılan Mehmet Şimşek, dövizin neden dalgalandığına ilişkin yapılan spekülasyonları işaret etti:

"Türkiye şoklara karşı büyük direnç göstermiş büyüyor. Yakın coğrafyanın bizi aşağı çekmesi azalıyor. Türkiye hızla normalleşiyor. Türkiye reformlarla direncini artıracak. Sıkıntılı dönemin sonlarındayız. Uzun vadede negatif senaryolar çizmek zor."

Şimşek'in açıklamaları özetle şöyle:

"TÜRKİYE'NİN GERÇEĞİ ALGISINDAN ÇOK DAHA İYİ"

"Büyük resme bakalım. Son birkaç yıldır Türkiye'nin başına gelmedik felaket kalmadı. Ona rağmen ayaktayız. Allah'a şükürler olsun halen sıkıntılarımız olmakla birlikte güçlüyüz. Fakat bu sıkıntılar Türkiye'nin dışarıdaki algısını bozdu. Türkiye'nin gerçeği algısından çok daha iyi.

SPEKÜLASYON 1: AVRUPA MÜZAKERELERİ KESECEK

Bundan 2 ay önce bir haber çıktı. Kur 3,40'a doğru inerken. Dediler ki Avrupa müzakereleri kesecek. Çünkü Almanya böyle istiyor. Biz o zaman yok öyle bir şey olmayacak ama tabii bu ortamda herkes Türkiye aleyhinde herhangi bir olumsuz habere inanıyor. Nitekim biliyorsunuz Avrupa liderleri toplandı ve böyle bir şey olmadı. Mali kaynaklar kesilecek diyorlar orada da doğru düzgün bir kesinti olmayacak onu bilin. Bu birinci haberdi bu sıçrattı.

SPEKÜLASYON 2: TÜRK BANKALARINA AMBARGO

Dediler ki 'Türkiye'de bankalara İran ambargosu yaptırımları nedeniyle yaptırım gelebilir. Bu konuda soruşturmalar var.' Ya yok öyle bir şey. Şu anda bir tek Türk bankası hakkında bir takım sorular yöneltilmiş durumda onun dışında BDDK da SPK da açıklama yaptı. Hiçbir şekilde Türk bankacılık sistemine yönelik bu anlamda bir süreç yok. Ama maalesef bu kuru vurdu.

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"SIKINTILI DÖNEMİN SONLARINDAYIZ"

Spekülasyonlar Türkiye'de döviz kurunu vurdu. Türkiye'ye güvenin. Terörle mücadele anlamında ciddi bir çalışma var. Türkiye şoklara karşı büyük direnç göstermiş büyüyor. Yakın coğrafyanın bizi aşağı çekmesi azalıyor. Türkiye hızla normalleşiyor. Türkiye reformlarla direncini artıracak. Sıkıntılı dönemin sonlarındayız. Uzun vadede negatif senaryolar çizmek zor. Türkiye lehine pozitif senaryolar var."