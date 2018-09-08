Mehmet Şimşek "parti kuruyor" iddialarına ne dedi?

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in yerel seçimlerden sonra yeni bir parti kuracağı iddia edildi.

Güncellenme 08 Eylül 2018 17:22

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, AK Parti’de üst düzey görevlerde bulunmuş "Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek"in yeni bir merkez parti kurmak için hazırlık içinde olduğunu iddia etti. Görüşmeler yaptıklarını iddia eden Takan, acele etmediklerini, partinin resmi kuruluş tarihi olarak yerel seçimler sonrasını gösterdiklerini, parti kurulduktan sonra ana muhalefet olacağını ileri sürdü.

"Gel de buna inan”

"Soranlara, 'Abdullah Gül bu oluşumun içinde yok' diyorlarmış" ifadesini de kullanan Takan, "Gel de buna inan!.. Abdullah Gül'ün üçlüsü CHP'deki etkin ve de her tarafa küskün muhalif isimlerle de temasa geçmiş. Görüşmeler devam ediyor" ifadesini kullandı.

Şimşek’ten yalanlama

Takan'ın bu iddialarına Mehmet Şimşek yanıt verdi. Şimşek Twitter üzerinden, "Şahsımla ilgili bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor" diye yazdı.