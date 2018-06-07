Mehmet Şimşek: Merkez Bankası bağımsız kalacak

Başbakan Yardımcısı Şimşek, kesin bir dille Merkez Bankası'nın bağımsız kalacağını vurguladı.

Güncellenme 07 Haziran 2018 10:45

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TCMB'nin faiz kararını vereceği gün yaptığı 'bağımsızlık' açıklamasında, "Merkez Bankası bağımsız kalacaktır, o kadar" dedi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Şimşek Alman finans gazetesi Handelsblatt'a verdiği röportajda, TMCB'nin bağımsızlığına ilişkin Türk bürokratlar arasında fikir ayrılığı olup olmadığına ilişkin sorular sorulması üzerine "Merkez Bankası bağımsız kalacaktır, o kadar" ifadelerini kullandı.

Şimşek, TL'nin son zamanlarda yaşadığı değer kaybıyla ilgili, iç etmenlere, ABD'nin faiz artışı kararlarına, güçlü dolar endeksine ve yükselen petrol fiyatlarına atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da yatırımcılarla görüşmeye gittiği sırada Bloomberg TV'de TCMB ile ilgili olarak, "Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı inecektir. Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu. TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek. Ülke yönetiminde yeni değiliz, görevi yeni devralmıyoruz ki; 16 yıldır ülkeyi aralıksız yönetiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.