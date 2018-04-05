Mehmet Şimşek istifa etti mi? Kalın açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kabine revizyonunun söz konusu olmadığını ve Şimşek'in istifasına yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Güncellenme 05 Nisan 2018 14:32

Beştepe'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine revizyonu iddialarına, "Kabine revizyonu söz konusu değil. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil" ifadeleriyle yanıt verdi.

Ekonomide her şey olağan

Açıklamalar sırasında ekonomiyle ilgili sorulara da cevap veren Kalın, ekonomide olağandışı bir olay olmadığını söyledi.

Erdoğan ekonomiyi yakından takip ediyor

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi yakından takip eden bir lider olduğunu, bunu yaparken Başbakan Binali Yıldırım ve ilgili ekonomi ekibi ile yakın mesai içinde olduğunu, bunun yeni bir şey olmadığını, zaman zaman Külliye'de özel toplantı yapıldığı gibi iddiaların ortaya atıldığını, bunun sadece bir rutin olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizler konusundaki fikirlerinin her zaman net olduğunu, bunu kürsüden ve toplantılardan ifade ettiğini, faizlerin düşürülmesi ile kamu ve özel sektörde Türkiye ekonomisi açısından bir ivme olacağını, bunun dışında yaşanan olağan dışı bir hadise olmadığını belirtti.

Şimşek istifa etti mi?

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarını da değerlendiren Kalın, "Bu bir iddia bize gelen bir şey yok" dedi.

Ne yaşanmıştı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından, Şimşek’in istifasını Başbakan'a ilettiği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.

Başbakan Yıldırım'ın devreye girdiği ve bu girişimi önlediği iddia edilmişti. Bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildiği öne sürülmüştü.

Şimşek’in de son üç günden beri kamuya açık programlar yapmayarak sessiz kalmasının eleştirilerden kaynaklandığı dile getirildi. MYK’da yapılan bu değerlendirmelerin ardından ilgili bakanlara, faizlerin aşağı çekilmesiyle ilgili çalışma yapmaları talimatı verildiği öğrenildi.