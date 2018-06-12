Mehmet Şimşek: Bazıları yurt dışından şirket almış

Başbakan Yardımcısı Şimşek, ismini vermek istemediği bazı şirketlerin 3-5 milyar dolara yurt dışından şirket aldığını duyurdu.

Güncellenme 12 Haziran 2018 11:36

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ismini vermek istemediği bazı şirketlerin 3-5 milyar dolara yurt dışından şirket aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz hafta "Yurt dışına para kaçıranlar olduğunu duyuyoruz" ifadeleri ile bu isimleri uyardığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "İsim vermek istemiyorum ama bazı şirketler 3-5 milyar dolara yurt dışından şirket almış" dedi.

Yapılandırmaların doğal olduğunu belirten Şimşek, önemli olanın bunların daha iyi yönetilmesi gerektiğini, bahsedilen firmaların borçlarını ödeyebileceğini, şu anda toplam yapılandırılan kredilerin, toplam krediler içindeki payının yüzde 3.8 olduğunu, bankacılık sektörünün sermaye yapısının güçlü ve karlılığının makul olduğunu söyledi.

Mehmet Şimşek, görüşmenin iyi geçtiğini, güzel bir istişare toplantısı olduğunu, Başbakan Binali Yıldırım'ı da dinlediklerini, bir takım sorunların orta vadeli çözümüne ilişkin sorular geldiğini, genel çerçevenin bu olduğunu, ülkenin başarılarının ortada olduğunu, aksayan tarafları olduğunu, reform çerçevesine ilişkin bir takım değerlendirmelerin olduğunu ifade etti.

Bu çeyrek üzerine yorumlar yapılabileceğini söyleyen Şimşek, yatırımların bir süre durağan olduğunu, en önemli kısmının hızlandığını, büyüme kapsayıcı ise bunun sağlıklı bir büyüme olduğunu, 2003-2017 arası ortalama ortalama 5.7 büyüdüklerini, Türkiye 1927-2017 yılı arasında ortalama 4.7 yerine 5.7 büyüseydi Türkiye’nin ekonomisi 2.6 kat daha fazla olacağını, reel olarak dünyanın ekonomisinin 170’e çıktığını, Türkiye ekonomisinin 231’e çıktığını, bunun önemli bir büyüme olduğunu söyledi.

Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu adımları attık. Türkiye’ye fonu bir kaç türlü çekebiliyorsunuz. Türkiye’de yaşadığımız travmaların etkisi yok desem doğru olmaz. Doğrudan yatırımlar azaldı. Yatırım ortamı reformu yaptık. OHAL’i inşallah kaldıracağız.

Sıcak parada getiri lazım. Merkez Bankası politika faizini yukarı çıktı yani liraya destek oldu. Ben de doğrusu proaktif olmayı daha erken öngörüp gereken tedbirleri almalıydık. Ekonomide geç de olsa doğru adım attık ABD dolaşımda olan doları geri çekiyor."