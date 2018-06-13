Mehmet Selim Kiraz'ı Şehit edenlerin cezası belli oldu

Mehmet Selim Kiraz'ı Şehit eden katillerle ilgili soruşturma tamamlandı.

Güncellenme 13 Haziran 2018 16:28

DHKP-C'li teröristler tarafından 31 Mart 2015'te rehin alınan savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Şehit olmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede 14 isim yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın hazırladığı iddianamede, DHKP-C'nin en üst düzey karar organı Merkez Komitesi üyeleri Faruk Ereren, Zerrin Sarıve teröristlere eylemde kullanılan silahı sağlayan, güvenli ev bulan isimlerin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 14 isim şüpheli olarak yer aldı.

Eylem kim tarafından gerçekleştirildi?

İddianamede, Savcı Kiraz'ın rehin alınma talimatının örgütün yurt dışında bulunan Merkez komite üyeleri tarafından verildiği, eylemin teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar

Ayrıca şüphelilere 'tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'Cebir ve tehdit kullanılarak, silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' gibi suçlamalar yöneltildi.

Mustafa Koçak silahı teröristlerden temin etmiş

Öldürülen Şafak Yayla'nın kuryeliğini yapan tutuklu şüpheli Mustafa Koçak'ın olayda kullanılan tabancayı teröristlere temin ettiği ifade edilirken, şüphelinin Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'un eylemden önce güvenli ev diye tabir edilen şüpheliler Cengiz Özel'e ait evde kaldıkları belirtildi. 3 Mart 2016'da öldürülen Berna Yılmaz'ın savcı Kiraz'ın öldürülme talimatını yurt dışından ağzında taşıdığı SD kartla getirdiği ifade edilen iddianamede, tutuklu şüpheli Mithat Öztürk'ün terör örgütü üyelerinin yurt dışına çıkışlarında sigortalı gözükebilmeleri için yardım da bulunduğu belirtildi.

Murat Canım şüpheli olarak yer aldı

Eylemde kullanılan silahı kurye Mustafa Koçak'a ileten Murat Canım'da iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Canım'ın örgütün 'Gizli gruplar (Karıncalar) isimi verilen yapılanmada faaliyet gösterdiği ve eylemi önceden bildiği ifade edildi.