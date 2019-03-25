Mehmet Özhaseki: Ufak tefek arızalar...

Mehmet Özhaseki; “roller coaster”in bozulmasıyla ilgili, "Yüzlerce oyuncağın olduğu bir yerde her gün mutlaka ufak tefek arızalar olur" dedi.

Güncellenme 25 Mart 2019 13:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılan Ankapark’ta “roller coaster”in bozulması olay olmuştu. Vatandaşlar, metrelerce yükseklikte raylarda kalmış ve yürüyerek inmişti. Özhaseki; "Yüzlerce oyuncağın olduğu bir yerde her gün mutlaka ufak tefek arızalar olur" dedi.

“Basit bir arıza”

Özhaseki; ‘roller coaster’in güvenli olmadığına dair haberlerin doğru olmadığını, sigortayla ilgili çok basit bir arıza olduğunu, yüzlerce oyuncağın olduğu bir yerde her gün mutlaka ufak tefek arızaların olabileceğini, oradaki oyuncakların güvenli olduğunu söyledi.

“Meşru eğlence tesislerinin olması lazım”

Bir şehirde mutlaka kültür sanat ve spor faaliyetlerinin olması gerektiğini dile getiren Özhaseki; “Ayrıca meşru eğlence tesislerinin de olması lazım. İnsanlar bunu gördüğünde oraya doğru koşuyor, çünkü sadece evleriyle işleri arasında gidip gelen, bunun dışında hiçbir şey düşünmeyen varlıklar değiller. 'Su akıyor, otobüs de çalışıyor, yeşil alan da var, daha ne istiyorsunuz kardeşim?' diye düşünürsek şehirleri kocaman bir huzurevine döndürürüz. Şehirler huzurevi gibi olmaz, insanın daha değişik ihtiyaçları da var” dedi.

“Dünyada en az 10 yerde gördüm”

Özhaseki; “Bir insan müzik dinlemek, resimle uğraşmak, spor yapmak ister. Böyle gençlerin, çocukların gittiği aktivite yerleri de dünyanın büyük kentlerinde var. Dünyada en az 10 yerde gördüm. "Bu nereden çıktı? Neden buraya para harcandı?" gibi sözler hakikaten büyükşehirler için garip olur. Bugünkü 1 milyon 100 bin sayısı da Ankara halkının böyle şeylere ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Yoksa herkese alışveriş merkezlerinde tur atmaktan ibaret bir hayat kalacak” ifadelerini kullandı.