Türk basketbolunun efsane isimlerinden Mehmet Baturalp hayatını kaybetti.

Güncellenme 09 Kasım 2017 10:03

Fenerbahçe'nin eski kaptanı, Milli Takım'ın unutulmaz antrenörü Mehmet Baturalptedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti...

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp, son olarak kalp ritminin bozulmasında dolayı tedavi görüyordu...

TBF'den başsağlığı mesajı

"Basketbolumuzun duayen isimlerimizden, Mehmet Baturalp'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

1936 doğumlu olan Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp'in cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı dileriz."