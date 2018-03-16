Mehmet Aydın, bulaşıkçılık yapmış!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın daha önce bir eğlence mekanında bulaşıkçı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Güncellenme 16 Mart 2018 11:41

Yaklaşık 500 bine yakın vatandaşı dolandırarak Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın, daha önce Bursa'da bir eğlence mekanında bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü.

Bulaşıkçılık yapmış

SGK dökümlerinde Mehmet Aydın'ın adının geçtiği bir eğlence mekanının sahibi Yusuf Sabahyıldızı çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sabahyıldızı, Mehmet Aydın'ın 2013'te bahsi geçen eğlence mekanının mutfağında bulaşıkçılık yaptığını söyledi.

“Çok gariban biriydi”

Sabahyıldızı, Mehmet Aydın'ın 2013'te iş girdiğini, 2 ay sonra işten ayrıldığını, Aydın'ın arkadaşlarına uyumlu biri olduğunu, çalışanlar tarafından sevildiğini, sessiz, içine kapanık ve enterasan biri olduğunu, çok gariban biri olduğunu aktardı.

“Çok şaşırdık”

Sabahyıldızı ayrıca, "Organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Aydın'ın olmasına çok şaşırdık" dedi.

Yusuf Sabahyıldızı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Aydın, bir süre evsiz kalıyor. Bu süreçte çalışma arkadaşları aralarında para toplayıp ona 2 odalı bir ev tutuyorlar. O dönemde ekonomik sıkıntıları olduğu halinden belliydi. İşini gücünü yapardı, uyumluydu. Mutfakta bir sorun yaşatmadı.

“Büyük bir şok yaşadık”

Yoğun günlerde bile gayet iyi çalıştığını ustaları söylüyordu. Medyada gündeme geldikten ve bu mağduriyetler ortaya çıktıktan sonra bu yüzü gördüğümde 'Acaba mı?' dedim. Çalışma arkadaşları Aydın'ı tanıdı. Gerçekten büyük bir şok yaşadık. Bu kadar insanın mağdur edildiği bir organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Mehmet Aydın'ın olmasına çok şaşırdık. Yani neresinden bakarsanız bakın, çok enteresan. İçine kapanık birinin böyle bir dolandırıcılık olayına girmesine akıl sır erdiremiyorum."