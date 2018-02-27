Mehmet Aslantuğ'dan Şahan'ı kızdıracak sözler!

Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye'deki oyuncuları ve senaryoları değerlendirdi.

Güncellenme 27 Şubat 2018 15:54

Çok yetenekli oyuncular arasında gösterilen usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, sorunun senaryo ve yapımcılık olduğunu belirterek buna örnek olarak 20'ye yakın oyuncu sayabileceğini söyledi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu'nun güzellik yarışmalarından ünlü olmalarına rağmen kendilerini fazla geliştirmediklerinin de altını çizen Aslantuğ, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ı birbirleri ile kıyasladı.

Yaptıklarıyla zekasıyla Cem Yılmaz'ı ayrı bulduğunu belirten Aslantuğ, dert edindiğini, derdi olduğunu; Şahan'ın İvedik’le 7 birimlik bir şey bulduğunu İvedik’ten uzaklaşınca ise 2 birimlik seyirci bulduğunu ve kolaya kaçtığını belirtti.

Konyaspor’u ziyaret eden teknik direktör Mehmet Özdilek ve ekibine baklava ikram eden Mehmet Aslantuğ, çekimlerin yapıldığı Konya'yı gezdi.