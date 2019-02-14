Mehmet Aslan, o ilçeden aday oldu

İyi Parti ittifak kapsamında aldığı Kağıthane'de Mehmet Aslan'ı aday gösterdi.

Güncellenme 14 Şubat 2019 15:26

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP ile yapılan ittifak kapsamında İyi Parti’ye bırakılan İstanbul ilçeleri arasında olan Kağıthane'de Mehmet Aslan aday gösterildi.

Mehmet Aslan’ın kimdir?

Mehmet Aslan 1983 yılında dünyaya geldi. 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan Fahrettin Aslan'ın oğlu olan Aslan, 10 yaşında ailesi tarafından Paris’e gönderildi.

Fransa’da okudu

İlk, orta ve lise öğrenimini Fransa’da tamamlayan Aslan, daha sonra Boston Üniversitesi'ne girdi. Eğitimine Türkiye’de de devam eden Aslan, Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldu.

Oyunculuk yaptı

Türkiye’de yaşamaya başlayan Aslan, bazı dizilerde ve filmlerde oyunculuk yaptı. Oyunculuk dışında babasından kalan şirketlerin de başında olan Aslan, maden, gayrimenkul ve turizm alanında işlerle meşgul oluyor.

Siyasete MHP’de başladı

Oyunculuk sonrası siyasete atılan ve MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Aslan, şu anda İyi Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyor.