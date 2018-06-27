Mehmet Altan'a neden tahliye kararı verildi?

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini önceden bildiği iddiası ile tutuklanan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verildi.

Güncellenme 27 Haziran 2018 17:14

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliye edilmesine karar verdi.

Altı sanık ağırlaştırılmış müebbet aldı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesi ile yargılanan tutuklu Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurularını dosya üzerinden inceledi.

Tensip tutanağı hazırlayan Ceza Dairesi, sanığın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nin, Mehmet Altan'ın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine karar verildiği hatırlatıldı.

Karar kesin

Bu kararın kesin olduğunun altı çizilen tutanakta, Anayasa gereğince Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağladığı aktarıldı. Tutanakta, Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun gereğince hak ihlali tespit edildiğinde bunun ortadan kaldırılması gerektiğinin de bağlayıcı nitelikteki olduğu kaydedildi.

Tutanakta, bu gerekçelerle tutuklu sanık Mehmet Altan 'ın tahliye edilmesine karar verildiği belirtildi.

Başka suçu yoksa salınmasına…

Mehmet Altan'ın başka suçtan hükümlü ve tutuklu değilse salıverilmesi için ilgili cezaevi idaresine yazı yazılması kararının yer aldığı tutanakta, Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, haftanın bir günü ikametinin bağlı bulunduğu zabıta amirliğine imza vermek suretiyle adli kontrol altına alınması karara bağlandı.

Diğer sanıkların tutukluluğunun devamına…

Sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, 21 Eylül'e duruşma günü verildi.

Beraat kararı onandı

Öte yandan ceza dairesi tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçundan verilen beraat kararını onadı.