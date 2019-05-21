Mehmet Ali Şahin: Keşke Meral Hanım da iştirak etmiş olsaydı

Samsun'daki tabloyu önemsediğini belirten Eski Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, “Keşke dünkü o tabloya Meral Hanım da iştirak etmiş olsaydı” dedi.

Güncellenme 21 Mayıs 2019 16:21

AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin, 19 Mayıs’ta Samsun’da bir araya gelen siyasi parti liderleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 8 genel başkanın bir arada olduğu kareye dair yorum yapan Şahin, o tabloda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP eş Genel Başkanının da olması gerektiğini söyledi.

“Böyle bir tabloya ihtiyacımız var”

Tütün İskelesi'nde ortaya çıkan tablonun milletin gönlünü ferahlattığını dile getiren Şahin, “Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine siyasi partilerimizin genel başkanları da bu törenlere iştirak ettiler. Orada hep birlikte birlik ve beraberlik görüntüsü verdiler. Bu tabloyu son derece önemsiyorum. Türkiye olarak böyle bir tabloya birlik ve beraberlik görüntüsüne şiddetle ihtiyacımız var” dedi.

“Keşke dünkü o tabloya Meral Hanım da iştirak etmiş olsaydı”

Şahin, Akşener ve HDP Genel Başkanının da o tabloda olması gerektiğini belirterek, “Keşke dünkü o tabloya Meral Hanım'da iştirak etmiş olsaydı. Bir eksiklik olmuştur. Kendisi davetin geç ulaştığını ve devlet ciddiyetini göremediğini falan şeklinde bir gerekçe ile katılmadığını ifade ediyor ama kendisini yakınen tanıyan bir kişi olarak beni tatmin etmedi. Keşke o da fotoğrafın içerisinde olsaydı. Hatta bir adım daha atıyorum. HDP'nin Genel Başkanı da olsaydı. Onlar davet edilmedi. Neden davet edilmedi? Çünkü onlar bir türlü Türkiye partisi olmayı başaramadılar. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı görünümünden bir türlü kurtulamadılar. Arkalarını millete değil, PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayamaktan vazgeçmediler. Dileğimiz odur ki onlar terörle bir yere varamayacaklarını anlarlar, Türkiye Partisi olmaya karar verirler o tablo içerisinde onlarında olması Türkiye'ye zenginlik katacaktır. Türkiye'nin daha da güçlü olmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.