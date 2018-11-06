Mehmet Ali Erbil'in son durumu ne? Doktor kardeşi açıkladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ablası Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 06 Kasım 2018 10:03

Evinde düşüp yaralanan ve apar topar hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 20 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil açıklama yaptı.

İyileşme süreci uzun sürecek

Yoğun bakım sürecinin uzadığını ve bunun kötü olduğu anlamına gelmediğini belirten Erbil, bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılmasının zaman aldığını, iyileşme sürecinin biraz daha sürecek gibi durduğunu söyledi.

Anlık değişim olmadığı için bilgi vermiyor

Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında bilgi veren kardeşi Yeşim Erbil, "Hepinize çok teşekkür ederim. Dua ediyorsunuz durumu soruyorsunuz. Anlık değişim olmadığı için her gün yazmıyorum” dedi.

Yoğun bakım süreci uzamış

Doktor Erbil, yoğun bakım süreci uzadığını, bunun kötü olduğu anlamına gelmediğini, bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılmasının zaman aldığını, biraz daha sürecek gibi durduğunu söyledi.

Tedavisi çok iyi devam ediyor

Yoğun Bakımda milimetrik hesaplarla çok iyi bir tedavi sürdürüldüğünü dile getiren Yeşim Erbil, tedavide yer alan bütün doktorların arkadaşları olduğunu, beklemenin zor ve yıpratıcı olduğunu, abisi Mehmet Ali Erbil’in taburcu olması için dua edeceklerini belirtti.

İyi dilekler ve dualar onu iyileştirecek

Doktor Erbil, “Eski Çarkıfelek dönemlerinden araba veya ev verdiği ailelerin mutluluk göz yaşları ile abimin ağladığı yayınları Sezin paylaşıyor. Bu iyi dilekler ve dualar onu iyileştirecek” dedi.