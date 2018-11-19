Mehmet Ali Erbil'in durumu ciddiyetini koruyor!

Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin durumu hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 19 Kasım 2018 14:40

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kaburgalarının kırık olduğu, kırılan kaburgaların akciğer zarına battığı açıklanmıştı. Bir aydır yoğun bakımda olan Erbil’in kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin durumu hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Sistemi bozan bir travma

Doktor Erbil, bir kaburga kırığından bu nasıl olur diye düşünenler olduğunu, kaburga kırıklarının genellikle sadece ağrı yapar sonra da sorunsuz iyileştiğini, az bir bölümünün akciğere batıp biraz kanama yaparak akciğeri söndürdüğünü, hemen ufak bir müdahale yapılarak hastanın kısa sürede taburcu edildiğini, Mehmet Ali Erbil’in kaburga kırığının bunlardan farklı olduğunu, 30 yıllık cerrahi hayatında rastlamadığı bir yaralanma olduğunu, 7.5 litre kanama ardından 41 ünite kan ve kan ürünü verdirecek kadar sistemi bozan bir travma olduğunu söyledi.

En fazla akciğer zarar görmüş

Vücudun en önemli dev organının endotel olduğunu belirten Doktor Erbil, endotel tüm damarların iç yüzeyini kapladığını, genişliği bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunu, böyle büyük travmalarda veya hastalıklarda endotel tabakasından milyarlarca madde salgılandığını, bunların organlara zarar verdiğini, en çok akciğer ve böbreğin zarar gördüğünü, abisinin de akciğerinin en fazla zararı gören organı olduğunu dile getirdi.

Tedavi süreci zor geçiyor

Doktor Erbil, solunum cihazı ile kandaki oksijen miktarını ayarlanabildiklerini, sürenin uzadıkça enfeksiyon riskinin de artığını, 17 yıllık kaçış sendromu hastalığı onda belli hasarlar yarattığını, tedavi sürecinin çok ama çok zorlu geçtiğini, bu durumda kimsenin gün veremeyeceğini çünkü çok komplike bir durumun söz konusu olduğunu, her şeyin fazlası ile yapıldığını, aile olarak tüm doktorlara ve çalışanlara teşekkür ettiklerini, henüz paylaşılabilecek olumlu bir gelişme olmadığını, yoğun bakım tedavilerinin bazen böyle uzayabildiğini, herkesten dua etmesini istediklerini söyledi.

Erbil’in doktorundan açıklama

Ünlü şovmenin doktoru Jan Klod Kayuka ise Erbil’in durumunun ciddiyetini koruduğunu, solunum cihazına bağlı olduğunu, yoğun bakımdan çıkış süresinin uzamasının kendilerini üzdüğünü, olumlu gelişmeleri kendilerinin de beklediğini belirtti.