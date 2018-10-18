Mehmet Ali Erbil'den sevenlerini üzen haber!

Evinin banyosunda düşen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ameliyata alındı.

Güncellenme 18 Ekim 2018 22:46

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Maslak’ta özel bir hastaneden tedavi altına alındı. Babasının durumu hakkında açıklama yapan Sezin Erbil, ünlü şovmenin evdeyken düştüğünü, durumunun kritik olmadığını ama vücudunda kırıklar olduğunu söyledi.

Ameliyat edildi

Evinin banyosunda düştüğü öğrenilen Mehmet Ali Erbil’in göğüs boşluğunda kan toplanması nedeniyle ameliyat edildiği belirtildi.

"Babam evdeyken düşmüş”

Ünlü sunucunun kızı Sezin Erbil, "Babam evdeyken düşmüş. Durumu kritik değil ama vücudunda kırıklar var” açıklamasında bulundu.

Sağlık durumu ciddi

İstanbul Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı Erbil'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.