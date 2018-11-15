Mehmet Ali Erbil’den kötü haber…

Yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri kardeşi doktor Yeşim Erbil verdi.

Güncellenme 15 Kasım 2018 18:23

Evinde düşüp yaralanan Mehmet Ali Erbil’in kaburgaları kırılıp akciğer zarını yırttı ve iç kanamanın başlamasına sebep oldu. Geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakımına kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 26 Ekim tarihinde uyandırıldı. Ancak tedavi sürecinde 16 yıldır baş etmeye çalıştığı rahatsızlığı tekrar ortaya çıkınca ünlü şovmeni 2 Kasım’da tekrar uyuttular. 29 gündür yoğun bakımda uyutularak tedavi gören Mehmet Ali Erbil hakkında son durumu doktor kardeşi Yeşim Erbil paylaştı ve durumu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere çünkü yoğun bakımda sürpriz gelişmeler olabilir diye. 4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti sizleri de tabi. Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir.

Kızından açıklama

Ünlü şovmenin kızı Sezen Erbil ise babası ile ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından "Babamın durumu ile ilgili bu son yazışım; dün ani bir sorun olması sebebi ile tekrar entübe edilerek uyutuldu. Bugün 29'uncu gün yolumuz uzun umutla bekliyoruz bundan sonra Allah’ın izni ile babam hastaneden çıkmadan hiçbir açıklama yapmayacağım." açıklama ile duyurdu.