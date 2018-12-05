Mehmet Ali Erbil yaşıyor mu?

Mehmet Ali Erbil’in doktor ablası Yeşim Erbil, abisinin hayatını kaybettiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Güncellenme 05 Aralık 2018 10:15

Yoğun bakımda tedavisi devam eden 61 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in doktor ablası Yeşim Erbil, “Mehmet Ali Erbil hayatını kaybetti” haberlerine tepki göstererek, "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Haberler asılsız

Instagram hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Yeşim Erbil, sosyal medyada bazı haberlerin çıktığını, kendisini de bu sebeple aradıklarını, abisinin tedavisinin devam ettiğini, detaylı bilgileri paylaşacağını, kendilerinin yapmadığı açıklamalara inanılmaması gerektiğini söyledi.

Gırtlağında delik açılmış

Maslak’ta özel bir hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in doktoru Jan Klod Kayuka, şu an farklı bir şey olmadığını, gırtlağında bir delik açıldığının doğru olduğunu, bunun vücudun daha rahat nefes alması için gerekli bir operasyon olduğunu, bundan sonra daha olumlu gelişmeler ümit ettiklerini, ağızdan beslenemeyen biri için kilo kaybının normal olduğunu, 30 kilo verdiğine dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu, şu an duyup tepki verdiğini ama böyle durumlarda sonuç hakkında konuşulmadığını ifade etti.