Mehmet Ali Erbil uyandı, ilk bunu istedi

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in durumu iyiye gidiyor.

Güncellenme 20 Aralık 2018 12:14

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu nedeni ile 63 gündür yoğun bakımda yatıyor. Doktor Yeşim Erbil, abisi Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Yaşam fonksiyonları yerine geldi

Canlı yayında Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında bilgi veren Yeşim Erbil, son üç dört gündür, cihaza bağlama gereği duymadıklarını, hala yoğun bakımda olduğunu ama solunum cihazından ayrıldığını, bundan sonraki sürecin iyileşme olduğunu, yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesinin çok sevindirici olduğunu ifade etti.

Mantı ve pizza istemiş

Mehmet Ali Erbil’in 63 gündür yoğun bakımda olduğunu hatırlatan Yeşim Erbil, sevenlerinin duası sayesinde mucize gerçekleştiğini, abisinin çok seveni olduğunu, yavaş yavaş bu süreci atlatacağını, bugünleri görmenin kendisini de çok sevindirdiğini, çok sınırlı bir şekilde yanına girip çıktıklarını, abisinin şu an konuştuğunu, küçük küçük canının çektiği yiyecekleri istediğini, canının mantı, köfte, pizza istediğini söylediğini, şu anlık aile bireylerinin görebildiğini söyledi.