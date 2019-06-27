Evinde düşerek hastaneye kaldırılan ve aylardır yoğun bakımda olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, taburcu oluyor.

Güncellenme 27 Haziran 2019 14:10

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil’in, hastane günleri sona eriyor.

7 aydır tedavisi süren ünlü şovmen, hafta sonunda taburcu olacak.

Haberi Yasmin Erbil duyurdu

Tedavi gördüğü süre boyunca babası için sürekli dua isteyen ve süreci dikkatlice takip eden Yasmin Erbil, Instagram hesabından hayalini kurduğu o anı paylaştı.

“Babam geliyor az kaldı”

Mehmet Ali Erbil'in, hastanede olduğu sürede kendini nasıl toparladığı da fotoğrafta açıkça görüldü. Yasmin Erbil, babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafın üzerine ise "Babam geliyor az kaldı" notunu düştü.