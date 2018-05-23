Mehmet Ali Erbil kime oy vereceğini açıkladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 12:38

Girne'de bir otelde sahne alan Mehmet Ali Erbil, taraftarı olduğu Fenerbahçe'deki yapılacak seçimler hakkında değerlendirme yaptı. Burada Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, oyunu kime vereceğini de açıkladı.

Fenerbahçe'ye üye olduğunu da belirten ünlü şovmen, "Fenerbahçe Kulübü'ne üyeyim ama aidatları yatırmamıştım. Bu yüzden üyeliğim iptal edilmiştir diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. 2000 yılından bu yana kongre üyeliğim ve oy kullanma hakkım varmış. Birileri sağ olsun aidatlarımı yatırmış" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi hakkında da açıklama yapan Erbil, "Aziz (Yıldırım) Başkan'ı severim ama benim oyum Ali Koç'a. Koç gibi geliyor" dedi.