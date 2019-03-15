Mehmet Ali Alabora, ilk kez konuştu!

Gezi olaylarının baş aktörlerinden olan Mehmet Ali Alabora, hakkında çıkarılan müebbet hapis istemiyle ilgili açıklamada bulundu.

Güncellenme 15 Mart 2019 17:08

Oyuncu Mehmet Ali Alabora, kabul edilen Gezi iddianamesi ve hakkında çıkarılan müebbet hapis cezasıyla ilgili açıklama yaptı. Alabora; ''Sarsıldım, şoke oldum ve anlamakta, idrak etmekte güçlük çektim'' dedi.

Gezi süreciyle ilgili ilk kez konuştu

İddianamenin içinde iddia edilen hiçbir şeyin gerçek olmadığını ileri süren Alabora, “Karşınızda gerçekle hiçbir bağı olmayan bir şey olduğu zaman açıkçası biraz paralize de oluyorsunuz" dedi. Gezi Parkı eylemleri gerekçe gösterilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Mehmet Ali Alabora, Gezi eylemleri ve dava süreciyle ilgili ilk kez konuştu” ifadelerini kullandı.

“Bana çok güç veren bir şey oldu”

Euronews'e konuşan Alabora, “Müebbetle yargılandığımız bir tiyatro oyunu yüzünden, müebbetle yargılanacağımızı öğrendiğimiz bir günde başka bir tiyatro oyunuyla dünyanın başka bir yerinde köy köy kasaba kasaba o hikâyeyi paylaşmak için hayata devam ediyor olmak, üretmeye devam ediyor olmak bazılarına küçük görünebilir ama bana çok güç veren bir şey oldu” dedi.

“İddianamenin içindekiler gerçek değil”

Alabora; iddianamenin içindeki hiçbir şeyin gerçek olmadığını belirterek, “Karşınızda gerçekle hiçbir bağı olmayan bir şey olduğu zaman açıkçası biraz paralize de oluyorsunuz. Bir yerinden gerçekle bir ilişkisi olsa, savunabileceğiniz bir şey olur" ifadesini kullandı.