Mehmet Ali Alabora, Arap dünyasını karıştıran isimle görüşmüş

Gezi olaylarının bir numaralı isimlerinden olan Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güncellenme 05 Aralık 2018 09:22

Ünlü oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı bazı suçlardan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Arap dünyasını karıştıran isimle görüştü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın hazırladığı ve mahkemeye sunduğu yakalama talebinde, Mehmet Ali Alabora’nın Gürcistan ve Arap dünyasındaki ayaklanmalarda rol oynayan OTPOR lideri Sırp Ivan Maroviç ile İstanbul ve Mısır'da gezi olayları öncesi yaptığı görüşmeler delil olarak dosyaya konuldu.

Gezi öncesi İstanbul’da görüştü

Savcılık tarafından mahkemeye gönderilen yazıda Mehmet Ali Alabora, eşi Ayşe Alabora, Defne Anter, yazar Handan Meltem Arıkan ve reklamcı Metin Osasogie Edomwonyi'nin 18-21 Haziran 2012'de İstanbul'da, 7-15 Temmuz 2012'de ise Mısır'da Ivan Maraviç ile görüştüklerine dikkat çekildi.

“Ayaklan İstanbul"

Memet Ali Alabora ve Osman Kavala'nın Türkiye'ye dönmelerinin ardından 30 Temmuz 2012'de Mi Minör adlı tiyatro oyununun provalarına başladıklarını belirten kararda, "Bu oyunda özetle 'Temsili Ülkenin Başkanına Karşı Ayaklanmanın' teşvik edildiği söz konusu şahısların ülkemize gelmesinin hemen ardından oyunun provalarına başlanmıştır" denildi. Gezi Parkı ayaklanmasının 2011'den beri planlandığına da dikkat çekilerek buna delil olarak ise Alabora'nın 2011'de çektiği videolarda "Ayaklan İstanbul" ibarelerinin bulunması gösterildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mahkemenin verdiği "tutuklamaya yönelik yakalama" kararında ise şu ifadeler yer aldı: "Elde edilen bulgu ve tüm dosya Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş tarafından gerçekleştirilen organizasyon neticesinde planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiği açıktır. Nihai amaç ülkedeki şiddet eylemlerini marjinal gruplara ve terör örgütlerine kanalize ederek ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek olduğu anlaşılmıştır..."