Mehmet Ağar'dan şaşırtan yeni parti yorumu

Mehmet Ağar, yeni parti hazırlığında olduğu söylenen isimler için "Böyle bir teşebbüste bulunacaklarına şahsen ihtimal vermiyorum" yorumunda bulundu.

Güncellenme 09 Mart 2019 15:02

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni bir oluşum içinde olduğu iddiaları için, "Onların sağduyu içerisinde böyle bir teşebbüste bulunacaklarına şahsen ihtimal vermiyorum" yorumunu yaptı.

"Erdoğan sayesinde bir yerlere geldiler"

Mehmet Ağar, eski AK Partili isimlerin yeni bir parti kurma çalışması yürüttüğü haberleri için, böyle bir ihtimal görmediğini, bu kişilerin bu konuda çıkış yapmaları için ellerinde hiçbir meşru mazeret olmadığını, onları ulaştığı her makamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeği olduğunu, böyle bir yere gelme şansını yakaladıklarını söyledi.

“Lider olamazlar”

Siyasette yer edinebilmek için liderlik vasfı olması gerektiğinin altını çizen Mehmet Ağar, "Siyasette bir yere gelmek herkesin kendi bilek gücü ile olur. Onlar da Tayyip Bey gibi bir mücadelenin içerisinde Allah vergisi olması gereken liderlik kabiliyetleri olsa onlar olurdu, Tayyip Bey olamazdı" dedi.

“Şahsen ihtimal vermiyorum”

Mehmet Ağar; bu tür davranışlara karşı milletin gönlünün kapalı olduğunu belirterek, “Millet geçmişte her türlü imkanların çok emek ve gayret sarf etmeden önlerine serilmiş olan insanların kendilerine o makamları verene karşı bir hareketini asla tasvip etmez. Buna da evet demez. Ben de onların sağduyu içerisinde böyle bir teşebbüste bulunacaklarına şahsen ihtimal vermiyorum" ifadelerini kullandı.