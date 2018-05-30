Mehmet Ağar, oğlu için sahalara indi

Mehmet Ağar, AK Parti'den aday olan oğlu Zülfü Tolga Ağar'la birlikte memleketi Elazığ'ya gitti.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 17:07

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, AK Parti'den Elazığ 3'üncü sıra milletvekili adayı olan oğlu Zülfü Tolga Ağar'a destek olmak için memleketine gitti. Burada coşkuyla karşılanan Ağar, uzun araç konvoyu eşliğinde geldiği parti binasında konuşma yaptı.

Konvoyla karşılandı

Bugün saat 13.30'da memleketi Elazığ'a giden Mehmet Ağar, oğlu Zülfü Tolga Ağar ve binlerce partili tarafından karşılandı. Burada oğlunu alnından öpen Mehmet Ağar, daha sonra beraberindekilerle birlikte, kilometrelerce uzunluktaki araç konvoyu ile şehir merkezine geldi.

Erdoğan'ı destekliyoruz

AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Mehmet Ağar, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Ağar, seçimlerde oğluna destek olmak için Elazığ'a geldiğini, Türkiye'nin ciddi bir süreçten geçtiğini, Recep Tayyip Erdoğan iktidarının başarılı olduğuna inandığını, kendisinin de buna destek verdiğini, seçimlerin demokrasi bayramı olduğunu, her türlü fikrin olacağını söyledi.

Aday olmayı kendi istedi

Oğlunun adaylık süreci ile ilgili de konuşan Ağar, oğlunun 2014'den beri AK Parti'ye üye olduğunu, şu an Cumhur İttifakı olduğunu, milletvekili olmak tamamiyle onun kararı olduğunu, kendisinin de bunu desteklediğini, merkez sağa her zaman ilgi duyup, desteklediğini, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiklerini, seçimlerin Elazığ'a hayırlı olmasını dilediğini belirtti.