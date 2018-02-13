Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ilk fragmanı yayınlandı
Bir süredir merakla beklenen dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ilk fragmanı yayınlandı
Uzun zamandır Kanal D'de yayınlanması beklenen "Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan dizinin kadrosunda bazı değişiklikler yapılmıştı.
2018 yılının en iddialı yapımları arasında gösterine dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu oynuyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yayınlanan ilk fragmanının başlangıcında Hz. Muhammed'in İstanbul hakkındaki sözleri gösterildi.
Sert savaş sahnelerinin gözlemlendiği fragmanda izleyiciler şimdiden heyecanlanmaya başladı.