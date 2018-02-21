Mehmed Bir Cihan Fatihi'nden ikinci fragman geldi!

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ikinci fragmanı da yayınlandı. Dizinin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

Güncellenme 21 Şubat 2018 14:51

Uzun zamandır ne zaman yayınlanacağı konuşulan ve ilk fragmanı ile izleyicinin gün başlayacağı günü heyecanla beklediği Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ikinci fragmanı yayınlandı.

Ocak ayında başlayacağına dair söylentiler olan dizinin ikinci fragmanı da yayınlandı ama tarihsiz. Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman başlayacağın dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Seyircinin merakla beklediği dizinin ikinci fragmanında da tarih verilmemesi ise tartışma konusu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Büşra Develi

Diziyle ilgili farklı söylentiler devam ederken en fazla merak edilen konular arasında Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin kim olacağı olmuştu. İlk başta Selin Demiratar ile anlaşan ekip daha sonra ünlü oyuncu ile yollarını ayırdı. Selin Demiratar'ın yerine Fİ dizisi ile yıldızı parlayan başarılı oyuncu Büşra Develi, Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olarak diziye dahil oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Büşra Develi, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde başrol oynayacak.