Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde krizler bitmiyor!

Daha önce yönetmen ile Kenan İmirzalıoğlu'nun anlaşmazlığı yüzünden uzayan Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde bu kez de işçi krizi çıktı.

Güncellenme 14 Mart 2018 22:42

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir süre sonra seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İddialı bir kadro ile ekranlara gelecek Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nin setinde olaylar bitmiyor. Daha önce yönetmen krizi yaşanmıştı. Bu kez ise işçiler haftalıklarını alamadığı için ayaklandı.

Kenan, yönetmeni bile azarlıyor

20 Mart Salı günü ekrana gelecek olan 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' adlı dizinin setindeki kargaşa bir türlü bitmiyor. Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran İmirzalıoğlu'nun sürekli çevresine bağırıp, set çalışanlarına zorluk çıkardığı iddia edilmişti.

Bölüm başı aldığı uçuk rakam

Yönetmen dahil setteki herkesi azarlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı fiyatını artırdığı ve 350 bin lira aldığı iddia edilmişti.

Çalışanlar işi bıraktı

İddiaya göre, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı dizinin setinde yaşanan son gelişme de set çalışanlarıyla ilgili oldu. Yakışıklı oyuncunun kaprislerine göğüs geren set çalışanları biner, 2'şer bin liralık haftalıklarını da alamayınca isyan etti. İşi bırakan ekip, araya giren yetkililerin ödemeyi yapmasıyla tekrar çekimlere başladı.