"Mehmed: Bir Cihan Fatihi" dizisinde hüsran!

Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' eşi Sinem Kobal'ın dizisi gibi hüsran yaşadı.

Güncellenme 12 Kasım 2017 21:33

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' dizisinin çekilen ilk bölümü beğenilmedi. 2 milyon TL'lik emek boşa gitti. İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın başrol oynadığı Yüz Yüze dizisi 2. bölümün ardından bir daha da yayınlanmadı.

Dizinin yönetmeni değişti

Kanal D'de Ocak ayında başlaması planlanan 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' dizisinin setinde kriz çıktı. Yapım şirketi O3, yönetmen Altan Dönmez ile anlaşmazlık yaşadı. Dizinin çekilen ilk bölümünü beğenmeyerek, yaklaşık 2 milyon TL'lik emeği çöpe attı. Altan Dönmez'in yerine Cevdet Mercan getirildi. Mercan, diziye adapte olmak için üç hafta süre istedi. Çekimler durdu. Senaryo yeniden yazılıyor, kadro ise gözden geçiriliyor. Sezonun en yüksek bütçeli projesi olarak kabul edilen 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' adlı dizide Metin Akpınar, Çetin Tekindor, Altan Erkekli gibi oyuncular da yer alıyor.