Meğerse sanıldığı gibi değilmiş!

Yıllardır zeka geliştirmede büyük bir yere sahip olduğu bilinen bulmacalarının sanıldığı gibi bir etkisi olmadığı ortaya çıktı.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 10:29

Kanada’da Ontario eyaletine bağılı Londra şehrindeki Wester Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada sudoku, çaprak bulmaca gibi zeka geliştirici etkisi olduğu düşünülen oyunların aslında zeka gelişimince ya da genel IQ seviyesinde herhangi bir etkisi olmadığı belirlendi.

Üniversite tarafından yürütülen araştırma kapsamında Beyin ve Zeka Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre denekler iki gruba ayrıldı. Gruplardan birisine 20 günlük süre boyunca zeka geliştirici uygulama ve oyunlar verilip oynanması istendi diğer bir gruba ise herhangi bir zeka geliştirici oyun verilmedi.

Sağlıklı beslenme, uyku, sosyalleşme ve egzersiz daha önemli

Deney yapılan gruplara sonra aynı testler uygulandı. 20 gün boyunca zeka geliştirici teste maruz kalanlarla diğerleri arasında bir fark görülmedi.

Çalışma içerisinde yer alan Bobby Stojannoski beyin geliştirici oyun oynayan kişilerin bu oyunları oynamayanlardan daha mükemmel bir sonuç ortaya çıkarmadıklarını belirtti. Bilişsel gelişim için yapılması gerek şeyin düzeli egzersiz, sosyalleşme ve sağlıklı beslenme ile birlikte kaliteli uykudan geçtiğini ifade etti.