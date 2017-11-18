Bu akşam sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor.

Güncellenme 18 Kasım 2017 15:48

Medipol Başakşehir'e bugün Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber geldi. Takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu kritik mücadelede forma giyemeyecek.



Bu akşam saat 19.30'da Galatasaray'ı ağırlayacak olan Medipol Başakşehir'de cezalı Junior Caiçara ve sakat Mahmut Tekdemir'den sonra bir kötü haber de Emre Belözoğlu'ndan geldi. 37 yaşındaki orta saha sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.