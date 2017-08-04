Medipol Başakşehir Sevilla ile eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda Medipol Başakşehir, İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti.

Güncellenme 04 Ağustos 2017 20:30

Son dakika haberi! Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yapılan kura çekiminin ardından play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi, İspanya'nın Sevilla takımı oldu.



Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacak.

Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki eşleşmeler;



İstanbul Başakşehir (TUR) - Sevilla (İspanya)

Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskva (Rusya)

Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)

Hoffenheim (almanya) - Liverpool (İngiltere)

Sporting CP (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)

Qarabağ (Azerbaycan) - Kobenhavn (Danimarka)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Praha (Çekya)

Olympiacos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)

MUSTAFA SARAL: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Sevilla eşleşmesinin ardından, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve gruplara kalabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Eşleşmeyi değerlendiren Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, "Sevilla dünyanın ve Avrupa'nın önde gelen takımlarından bir tanesi. Biz de tecrübeli bir ekibiz. Bu sene transferde eski yıldızlarını topladılar ve hem ligde hem de Avrupa'da hedefleri var. Bizim de hedeflerimiz var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve gruplara kalabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.