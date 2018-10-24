Meclis'teki EYT oylaması reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar teklifi MHP'nin çekimser kalması ile reddedildi.

Güncellenme 24 Ekim 2018 17:42

Emeklilikte yaşa takılanların umutları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı son açıklama ile sönmüştü. Fakat bugün hiç beklenmedik bir hamle geldi. İyi Parti’nin verdiği "TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulsun" önergesi MHP'nin destek oylarıyla kabul edildi. İyi Parti’nin önergesine CHP ve HDP de destek verdi.

Muhalefet ilk kez bir konuda birleşti

İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Meclis'e sunduğu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili araştırma komisyonu kurulması önergesi AK Parti'nin ret oylarına karşın İyi Parti, CHP, HDP ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

Saat 18:30’da Genel Kurul’da görüşüldü

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif için bir son dakika haberi daha geldi. Buna göre teklif TBMM Genel Kurulu'nda saat 18.30'da görüşüldü.

Düzenleme reddedildi

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi. Oylamada AK Parti ret oyu kullandı, MHP çekimser kaldı. TBMM'de EYT Araştırma Komisyonu kurulup kurulmayacağına ilişkin yapılan oylamadan "ret" çıktı. MHP, Genel Kurul'da yapılan oylamada "ret" veya "kabul" yönünde oy kullanmadı.