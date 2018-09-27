Meclis'teki 5 parti o konuda anlaşma sağladı

TBMM’deki 5 parti teknik bir iç tüzük değişikliği yapılması konusunda uzlaştı.

Güncellenme 27 Eylül 2018 15:09

TBMM’deki 5 parti teknik bir iç tüzük değişikliği yapılması konusunda uzlaştı. Meclis başkanlığı uyum düzenlemelerini içeren teklifi partilere gönderecek. Teklif önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Oturma düzeni değişmeyecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başkanlığındaki toplantıdan teknik iç tüzük değişikliği uzlaşması çıktı. Genel Kurul'da oturma düzeni değişmeyecek. Parti gruplarının sayısal güçlerine göre oturması benimsendi. Buna çerçevede başkanlık kürsüne göre parti grupları soldan sağa AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti sırasıyla oturacak.

Uzlaşma komisyonu kurulacak

Kapsamlı iç tüzük değişikliği için de her partiden üyenin olacağı bir uzlaşma komisyonu kurulacak.

Ortak imza ile TBMM'ye sunulacak

Meclis Başkanlığı'nın çalışmasının bugün partlilere sunulması ve 5 parti grubunun onay vermesi durumunda teklifin ortak imza ile TBMM'ye sunulması bekleniyor. Anayasa değişikliklerine uyumla sınırlı olacak teklif çarşamba günü komisyonda bir sonraki hafta da genel kurulda görüşülecek.